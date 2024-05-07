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Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-07T10:32
2024-05-07T10:32
2024-05-15T15:17
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евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 мая, в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении. Выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции, ночью во вторник температура в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Евгений Тишковец, Экология в России, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы