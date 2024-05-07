Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:32 07.05.2024 (обновлено: 15:17 15.05.2024)
https://ria.ru/20240507/veter-1946160643.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-07T10:32
2024-05-15T15:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
евгений тишковец
экология в россии
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937644824_0:88:3055:1806_1920x0_80_0_0_60813c91c7a149044624c55ce24d3d85.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 мая, в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении. Выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции, ночью во вторник температура в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937644824_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_054d89001a10f00d196019d76b042020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений тишковец, экология в россии, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Евгений Тишковец, Экология в России, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди на улице Москвы в ветреную погоду
Люди на улице Москвы в ветреную погоду - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 мая, в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
Выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции, ночью во вторник температура в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
1 мая, 17:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЕвгений ТишковецЭкология в РоссииМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала