https://ria.ru/20240507/veter-1946160643.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник

Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник - РИА Новости, 15.05.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра во вторник

Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-07T10:32

2024-05-07T10:32

2024-05-15T15:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

евгений тишковец

экология в россии

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 мая, в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении. Выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции, ночью во вторник температура в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html

москва

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евгений тишковец, экология в россии, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы