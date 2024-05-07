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В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки - РИА Новости, 08.05.2024
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23:36 07.05.2024 (обновлено: 00:01 08.05.2024)
https://ria.ru/20240507/utechka-1944549039.html
В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки
В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки - РИА Новости, 08.05.2024
В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки
Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-07T23:36
2024-05-08T00:01
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, сообщило издание Business Insider."Расследование было ... прекращено, потому что отсутствует первоначальное подозрение, которое давало бы основание для проведения расследования. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность", - заявил изданию представитель прокуратуры.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера. Беседа состоялась 19 февраля, в ней, по данным Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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в мире, берлин (город), бундесвер германии
В мире, Берлин (город), Бундесвер Германии
В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки

Прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС в связи с утечкой

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, сообщило издание Business Insider.
"Расследование было ... прекращено, потому что отсутствует первоначальное подозрение, которое давало бы основание для проведения расследования. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность", - заявил изданию представитель прокуратуры.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера. Беседа состоялась 19 февраля, в ней, по данным Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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