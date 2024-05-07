https://ria.ru/20240507/utechka-1944549039.html

В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки

В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки - РИА Новости, 08.05.2024

В Берлине закрыли расследование против главы ВВС по вопросу утечки

Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-07T23:36

2024-05-07T23:36

2024-05-08T00:01

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бундесвер германии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, сообщило издание Business Insider."Расследование было ... прекращено, потому что отсутствует первоначальное подозрение, которое давало бы основание для проведения расследования. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность", - заявил изданию представитель прокуратуры.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера. Беседа состоялась 19 февраля, в ней, по данным Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240311/razgovor-1932388276.html

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в мире, берлин (город), бундесвер германии