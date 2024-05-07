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Умеров доложил Остину о ситуации на фронте и необходимости новых ракет

Умеров доложил Остину о ситуации на фронте и необходимости новых ракет - РИА Новости, 07.05.2024

Умеров доложил Остину о ситуации на фронте и необходимости новых ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, необходимости получения дополнительных ракет к... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:34

2024-05-07T22:34

2024-05-07T22:52

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, необходимости получения дополнительных ракет к системам ПВО и обсудил подготовку нескольких линий фортификаций. "Провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте… Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО. Также обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*Ранее газета Financial Times. сообщала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. При этом Салливан заявил, что в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление. Газета подчеркивает, что слова Салливана о наступлении демонстрируют то, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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