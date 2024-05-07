https://ria.ru/20240507/ukraine-1944521539.html
Кабмин Украины поддержал решение создать силы беспилотных систем в ВСУ
Кабмин Украины поддержал решение создать силы беспилотных систем в ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Кабмин Украины поддержал решение создать силы беспилотных систем в ВСУ
Кабмин Украины поддержал решение о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, минобороны подготовит необходимый законопроект, сообщил... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:52
2024-05-07T19:52
2024-05-07T20:22
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал решение о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, минобороны подготовит необходимый законопроект, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Зеленский в начале февраля подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. "Сегодня кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный минобороны совместно с генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – сил беспилотных систем… Для реализации этой инициативы министерство обороны подготовит и внесет в заседание правительства соответствующий проект закона Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.По его мнению, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности Украины. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре 2023 года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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украина, россия, киев, рустем умеров, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, В мире
Кабмин Украины поддержал решение создать силы беспилотных систем в ВСУ
Умеров: Киев поддержал идею создать отдельные силы беспилотных систем в ВСУ
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал решение о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, минобороны подготовит необходимый законопроект, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
Зеленский в начале февраля подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ.
"Сегодня кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный минобороны совместно с генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – сил беспилотных систем… Для реализации этой инициативы министерство обороны подготовит и внесет в заседание правительства соответствующий проект закона Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
По его мнению, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности Украины.
Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре 2023 года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.