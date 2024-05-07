https://ria.ru/20240507/ukraina-1944418686.html

На Украине митрополита УПЦ отправили под ночной домашний арест

На Украине митрополита УПЦ отправили под ночной домашний арест - РИА Новости, 07.05.2024

На Украине митрополита УПЦ отправили под ночной домашний арест

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожский и Мелитопольский Лука отправлен на Украине под ночной домашний арест на два месяца,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:33

2024-05-07T14:33

2024-05-07T15:38

религия

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожский и Мелитопольский Лука отправлен на Украине под ночной домашний арест на два месяца, сообщает во вторник украинский телеканал "Киев 24" в Telegram-канале. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 1 мая, что предъявила обвинение митрополиту в "разжигании религиозной розни". "Митрополита УПЦ Луку отправили под ночной домашний арест на два месяца",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине. По данным СБУ, в декабре 2022 года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против митрополита были введены персональные санкции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит тюремное заключение. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231109/monastyr-1908374348.html

https://ria.ru/20240501/obvinenie-1943309033.html

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украина, запорожье, россия, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц