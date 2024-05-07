Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 07.05.2024 (обновлено: 09:12 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944294922.html
СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев
СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев
Предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:11
2024-05-07T09:12
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку украинские командующие испугались, что лишатся многих опытных военных, пишет газета Financial Times. Ранее об исключении нормы о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы из итоговой версии законопроекта сообщило украинское издание "Страна". "Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", - пишет Financial Times. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944138846.html
https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев

FT: на Украине отказались от демобилизации из-за боязни лишиться опытных бойцов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку украинские командующие испугались, что лишатся многих опытных военных, пишет газета Financial Times.
Ранее об исключении нормы о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы из итоговой версии законопроекта сообщило украинское издание "Страна".
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Украинец пытался бежать от мобилизации в парике и макияже
Вчера, 14:08
«
"Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", - пишет Financial Times.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
3 мая, 11:49
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ
25 марта, 11:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала