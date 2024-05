https://ria.ru/20240507/ukraina-1944294922.html

СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев

СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ назвали причину отказа Киева от демобилизации после 36 месяцев

Предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку...

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку украинские командующие испугались, что лишатся многих опытных военных, пишет газета Financial Times. Ранее об исключении нормы о демобилизации после 36 месяцев или трех лет службы из итоговой версии законопроекта сообщило украинское издание "Страна". "Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", - пишет Financial Times. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

