https://ria.ru/20240507/turtsiya-1944404316.html

В Турции умер турист из России, пишут СМИ

В Турции умер турист из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024

В Турции умер турист из России, пишут СМИ

Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:57

2024-05-07T13:57

2024-05-07T13:57

анталья (провинция)

турция

россия

в мире

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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. По данным издания, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле в районе Авсаллар, где отдыхал с семьей. Мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

https://ria.ru/20231204/turist-1913704943.html

анталья (провинция)

турция

россия

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анталья (провинция), турция, россия, в мире