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В Турции умер турист из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
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13:57 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/turtsiya-1944404316.html
В Турции умер турист из России, пишут СМИ
В Турции умер турист из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
В Турции умер турист из России, пишут СМИ
Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:57
2024-05-07T13:57
анталья (провинция)
турция
россия
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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. По данным издания, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле в районе Авсаллар, где отдыхал с семьей. Мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
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анталья (провинция), турция, россия, в мире
Анталья (провинция), Турция, Россия, В мире
В Турции умер турист из России, пишут СМИ

Gazete Alanya: российский турист умер на отдыхе в провинции Анталья

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya.
По данным издания, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле в районе Авсаллар, где отдыхал с семьей.
Мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета.
Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
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