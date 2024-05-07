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В Турции умер турист из России, пишут СМИ
В Турции умер турист из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
В Турции умер турист из России, пишут СМИ
Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:57
2024-05-07T13:57
2024-05-07T13:57
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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался на отдыхе в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Gazete Alanya. По данным издания, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле в районе Авсаллар, где отдыхал с семьей. Мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти, сообщает газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
https://ria.ru/20231204/turist-1913704943.html
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анталья (провинция), турция, россия, в мире
Анталья (провинция), Турция, Россия, В мире
В Турции умер турист из России, пишут СМИ
Gazete Alanya: российский турист умер на отдыхе в провинции Анталья