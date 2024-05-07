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Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов - РИА Новости, 07.05.2024
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Туризм
 
18:57 07.05.2024 (обновлено: 19:40 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/turizm-1944506604.html
Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов
Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, следует из подписанного указа "О... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:57
2024-05-07T19:40
владимир путин
туризм
экономика
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов", - говорится в документе.
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владимир путин, экономика, россия, новости - туризм
Владимир Путин, Туризм, Экономика, Россия, Новости - Туризм
Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов

Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов к 2030 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Девушка на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов", - говорится в документе.
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