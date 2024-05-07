https://ria.ru/20240507/turizm-1944506604.html

Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов

Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить долю туризма в ВВП до пяти процентов

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, следует из подписанного указа "О... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:57

2024-05-07T18:57

2024-05-07T19:40

владимир путин

туризм

экономика

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов", - говорится в документе.

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, новости - туризм