https://ria.ru/20240507/tsennosti-1944527501.html
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах - РИА Новости, 07.05.2024
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах
РФ нужно обеспечить к 2030 году продвижение и защиту традиционных ценностей в 70% финансируемых государством проектах в культуре и искусстве, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:32
2024-05-07T20:32
2024-05-07T20:34
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. РФ нужно обеспечить к 2030 году продвижение и защиту традиционных ценностей в 70% финансируемых государством проектах в культуре и искусстве, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах
Путин поручил обеспечить защиту традиционных ценностей в 70% проектах в культуре