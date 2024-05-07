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В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах - РИА Новости, 07.05.2024
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20:32 07.05.2024 (обновлено: 20:34 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/tsennosti-1944527501.html
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах - РИА Новости, 07.05.2024
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах
РФ нужно обеспечить к 2030 году продвижение и защиту традиционных ценностей в 70% финансируемых государством проектах в культуре и искусстве, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:32
2024-05-07T20:34
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. РФ нужно обеспечить к 2030 году продвижение и защиту традиционных ценностей в 70% финансируемых государством проектах в культуре и искусстве, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России обеспечат защиту традиционных ценностей в культурных проектах

Путин поручил обеспечить защиту традиционных ценностей в 70% проектах в культуре

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. РФ нужно обеспечить к 2030 году продвижение и защиту традиционных ценностей в 70% финансируемых государством проектах в культуре и искусстве, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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