https://ria.ru/20240507/trebovanie-1944549586.html

Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины

Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 07.05.2024

Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:43

2024-05-07T23:43

2024-05-07T23:44

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, подчеркнув, что данные требования исходят от республиканского большинства. "Правило Хастерта (большинство от большинства должно поддерживать законопроект), больше никакого финансирования Украины", - указала она в социальной сети Х перед тем, как вместе со своим однопартийцем Томасом Масси начать встречу с Джонсоном по условиям отказа от дальнейших планов сместить его с занимаемой должности. Помимо этого, Грин потребовала от Джонсона прекратить финансирование специальных советников минюста, а также принять резолюцию о продолжении работы федерального правительства с автоматическим сокращением расходов на 1% с целью не допустить будущего шатдауна осенью 2024 года. "Он уже представил повестку Джо Байдена и Чака Шумера. Если он способен на это, я думаю, что он вполне способен удовлетворить те предложения, которые я просила у него от имени республиканского большинства", - подчеркнула она. По итогам встречи Грин и Масси со спикером палаты республиканка сообщила, что теперь "мяч на стороне Джонсона" и ему решать, "будет ли он спикером демократов или республиканцев". Ранее Масси и Грин призвали Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в апреле дополнительной помощи Украине и возможного поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США в октябре. Как заявила Грин, Джонсон вступил в соглашение с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и уже разделяет с ним полномочия спикера. В случае, если с Джонсоном не удастся договориться по озвученным республиканцами условиям, на текущей неделе может состояться голосование о его отстранении. В апреле Грин внесла на рассмотрение конгрессменов ходатайство об отстранении Джонсона. Инициатива пока не имеет широкой поддержки среди республиканцев, о ее одобрении заявили лишь несколько однопартийцев Грин, включая Томаса Массии и Пола Госара. Демократы палаты представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу отставки спикера палаты Майка Джонсона и будут голосовать за снятие с обсуждения инициативы Грин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

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