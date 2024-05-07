Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 07.05.2024 (обновлено: 23:44 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/trebovanie-1944549586.html
Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины
Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 07.05.2024
Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:43
2024-05-07T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
майк джонсон
марджори тейлор грин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14060f5c06347dc408ab0ad0d7c42ccc.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, подчеркнув, что данные требования исходят от республиканского большинства. "Правило Хастерта (большинство от большинства должно поддерживать законопроект), больше никакого финансирования Украины", - указала она в социальной сети Х перед тем, как вместе со своим однопартийцем Томасом Масси начать встречу с Джонсоном по условиям отказа от дальнейших планов сместить его с занимаемой должности. Помимо этого, Грин потребовала от Джонсона прекратить финансирование специальных советников минюста, а также принять резолюцию о продолжении работы федерального правительства с автоматическим сокращением расходов на 1% с целью не допустить будущего шатдауна осенью 2024 года. "Он уже представил повестку Джо Байдена и Чака Шумера. Если он способен на это, я думаю, что он вполне способен удовлетворить те предложения, которые я просила у него от имени республиканского большинства", - подчеркнула она. По итогам встречи Грин и Масси со спикером палаты республиканка сообщила, что теперь "мяч на стороне Джонсона" и ему решать, "будет ли он спикером демократов или республиканцев". Ранее Масси и Грин призвали Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в апреле дополнительной помощи Украине и возможного поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США в октябре. Как заявила Грин, Джонсон вступил в соглашение с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и уже разделяет с ним полномочия спикера. В случае, если с Джонсоном не удастся договориться по озвученным республиканцами условиям, на текущей неделе может состояться голосование о его отстранении. В апреле Грин внесла на рассмотрение конгрессменов ходатайство об отстранении Джонсона. Инициатива пока не имеет широкой поддержки среди республиканцев, о ее одобрении заявили лишь несколько однопартийцев Грин, включая Томаса Массии и Пола Госара. Демократы палаты представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу отставки спикера палаты Майка Джонсона и будут голосовать за снятие с обсуждения инициативы Грин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1718251edcc7d2cb3ed7e888734f7d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, майк джонсон, марджори тейлор грин, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, НАТО, В мире
Конгрессвуман потребовала от Джонсона прекратить финансирование Украины

Грин потребовала от Джонсона предотвратить будущее финансирование Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон для сохранения должности обязан предотвратить будущее финансирование Украины, а также больше не выносить законопроекты на голосование, если их не поддерживает большинство республиканцев, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, подчеркнув, что данные требования исходят от республиканского большинства.
"Правило Хастерта (большинство от большинства должно поддерживать законопроект), больше никакого финансирования Украины", - указала она в социальной сети Х перед тем, как вместе со своим однопартийцем Томасом Масси начать встречу с Джонсоном по условиям отказа от дальнейших планов сместить его с занимаемой должности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
Помимо этого, Грин потребовала от Джонсона прекратить финансирование специальных советников минюста, а также принять резолюцию о продолжении работы федерального правительства с автоматическим сокращением расходов на 1% с целью не допустить будущего шатдауна осенью 2024 года.
"Он уже представил повестку Джо Байдена и Чака Шумера. Если он способен на это, я думаю, что он вполне способен удовлетворить те предложения, которые я просила у него от имени республиканского большинства", - подчеркнула она.
По итогам встречи Грин и Масси со спикером палаты республиканка сообщила, что теперь "мяч на стороне Джонсона" и ему решать, "будет ли он спикером демократов или республиканцев".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
Ранее Масси и Грин призвали Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в апреле дополнительной помощи Украине и возможного поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США в октябре. Как заявила Грин, Джонсон вступил в соглашение с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и уже разделяет с ним полномочия спикера.
В случае, если с Джонсоном не удастся договориться по озвученным республиканцами условиям, на текущей неделе может состояться голосование о его отстранении.
Изображение сгенерировано ИИ
США попали в нефтяную ловушку собственных санкций
2 мая, 08:00
В апреле Грин внесла на рассмотрение конгрессменов ходатайство об отстранении Джонсона. Инициатива пока не имеет широкой поддержки среди республиканцев, о ее одобрении заявили лишь несколько однопартийцев Грин, включая Томаса Массии и Пола Госара.
Демократы палаты представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу отставки спикера палаты Майка Джонсона и будут голосовать за снятие с обсуждения инициативы Грин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Санкции обрекают Украину на военное поражение
5 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаСШАРоссияМайк ДжонсонМарджори Тейлор ГринДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала