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Путин поручил увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 07.05.2024
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19:17 07.05.2024 (обновлено: 21:31 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/tovary-1944514406.html
Путин поручил увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров
Путин поручил увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественных линий разработки, в 1,5... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:17
2024-05-07T21:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественных линий разработки, в 1,5 раза, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство": увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в тексте указа.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров

Путин поручил увеличить долю отечественных технологичных товаров в 1,5 раза

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественных линий разработки, в 1,5 раза, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство": увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в тексте указа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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