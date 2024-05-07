https://ria.ru/20240507/telo-1944487822.html
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины - РИА Новости, 07.05.2024
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины
Фрагменты тела женщины найдены около ледового дворца в оренбургском Новотроицке, по делу об убийстве задержан её сожитель, сообщило СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:02
2024-05-07T18:02
2024-05-07T18:02
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Фрагменты тела женщины найдены около ледового дворца в оренбургском Новотроицке, по делу об убийстве задержан её сожитель, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области. "На открытом участке местности на расстоянии 220 метров от ледового дворца "Победа" по улице Советской города Новотроицка обнаружены фрагменты тела женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении. Следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница, добавили в ведомстве. "В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение тяжкого преступления", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html
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происшествия, россия, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбургская область
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины, ее сожителя задержали