Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/telo-1944487822.html
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины - РИА Новости, 07.05.2024
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины
Фрагменты тела женщины найдены около ледового дворца в оренбургском Новотроицке, по делу об убийстве задержан её сожитель, сообщило СУСК РФ по Оренбургской... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:02
2024-05-07T18:02
происшествия
россия
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
УФА, 7 мая - РИА Новости. Фрагменты тела женщины найдены около ледового дворца в оренбургском Новотроицке, по делу об убийстве задержан её сожитель, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области. "На открытом участке местности на расстоянии 220 метров от ледового дворца "Победа" по улице Советской города Новотроицка обнаружены фрагменты тела женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении. Следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница, добавили в ведомстве. "В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение тяжкого преступления", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбургская область
В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины

В Оренбургской области нашли фрагменты тела женщины, ее сожителя задержали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 мая - РИА Новости. Фрагменты тела женщины найдены около ледового дворца в оренбургском Новотроицке, по делу об убийстве задержан её сожитель, сообщило СУСК РФ по Оренбургской области.
"На открытом участке местности на расстоянии 220 метров от ледового дворца "Победа" по улице Советской города Новотроицка обнаружены фрагменты тела женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении.
Следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница, добавили в ведомстве.
"В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение тяжкого преступления", - сообщает следственное управление.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины
11 октября 2023, 18:13
 
ПроисшествияРоссияОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала