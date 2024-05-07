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В Белоруссии заявили об обнаружении тел трех мигрантов на границе с ЕС - РИА Новости, 07.05.2024
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22:38 07.05.2024 (обновлено: 22:39 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/tela-1944543854.html
В Белоруссии заявили об обнаружении тел трех мигрантов на границе с ЕС
В Белоруссии заявили об обнаружении тел трех мигрантов на границе с ЕС - РИА Новости, 07.05.2024
В Белоруссии заявили об обнаружении тел трех мигрантов на границе с ЕС
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что у границы с соседними странами ЕС белорусские пограничники за неделю обнаружили тела трех мигрантов, еще двух беженцев... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:38
2024-05-07T22:39
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что у границы с соседними странами ЕС белорусские пограничники за неделю обнаружили тела трех мигрантов, еще двух беженцев в понедельник нашли избитыми силовиками сопредельных государств. "На границе с Евросоюзом погибли трое иностранцев, еще двое - обнаружены избитыми. Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, власти сопредельных стран ЕС не прекращают практику насильственных вытеснений и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, вечером 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе пограничным нарядом обнаружены двое мужчин неславянской внешности. Прибывшая бригада скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. "Пострадавшие оказались гражданами Афганистана. Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных (в заграждении на границе - ред.) на территорию Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшую неделю белорусскими пограничниками на границах со странами Евросоюза зафиксированы факты гибели троих беженцев. "Так, 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного – с Польшей. По всем фактам для установления обстоятельств гибели людей на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что всего с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза органами пограничной службы Белоруссии зафиксирована гибель 52 иностранцев, 25 из которых - на границе с Польшей, девять – с Литвой и 18 – с Латвией.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
https://ria.ru/20240507/ranenie-1944531831.html
https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html
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в мире, белоруссия, латвия, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Латвия, Польша, Евросоюз
В Белоруссии заявили об обнаружении тел трех мигрантов на границе с ЕС

Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с ЕС за неделю нашли тела трех мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что у границы с соседними странами ЕС белорусские пограничники за неделю обнаружили тела трех мигрантов, еще двух беженцев в понедельник нашли избитыми силовиками сопредельных государств.
"На границе с Евросоюзом погибли трое иностранцев, еще двое - обнаружены избитыми. Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, власти сопредельных стран ЕС не прекращают практику насильственных вытеснений и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Согласно сообщению, вечером 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе пограничным нарядом обнаружены двое мужчин неславянской внешности. Прибывшая бригада скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны.
"Пострадавшие оказались гражданами Афганистана. Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных (в заграждении на границе - ред.) на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за прошедшую неделю белорусскими пограничниками на границах со странами Евросоюза зафиксированы факты гибели троих беженцев. "Так, 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного – с Польшей. По всем фактам для установления обстоятельств гибели людей на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что всего с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза органами пограничной службы Белоруссии зафиксирована гибель 52 иностранцев, 25 из которых - на границе с Польшей, девять – с Литвой и 18 – с Латвией.
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