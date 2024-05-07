https://ria.ru/20240507/svo-1944405194.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.05.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в районах пяти населенных пунктов в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:59
2024-05-07T13:59
2024-05-07T14:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в районах пяти населенных пунктов в ДНР, следует из сводки Министерства обороны."Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Отмечается, что потери противника составили: Кроме того, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и ударила по подразделениям ВСУ рядом с населенными пунктами Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево.Военные группировки "Восток", в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и поразили формирования украинской армии в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки, указали в Минобороны.Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику у Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, сообщили в министерстве.Уточняется, что подразделения группировки "Днепр" ударили по украинским военным у Работино и Вербового в Запорожской области. Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire, добавили в ведомстве.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), мт-12 "рапира", сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МТ-12 "Рапира", США
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
МО: группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов в ДНР