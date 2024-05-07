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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 07.05.2024 (обновлено: 14:59 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/svo-1944405194.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.05.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в районах пяти населенных пунктов в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:59
2024-05-07T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
мт-12 "рапира"
сша
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в районах пяти населенных пунктов в ДНР, следует из сводки Министерства обороны."Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Отмечается, что потери противника составили: Кроме того, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и ударила по подразделениям ВСУ рядом с населенными пунктами Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево.Военные группировки "Восток", в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и поразили формирования украинской армии в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки, указали в Минобороны.Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику у Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, сообщили в министерстве.Уточняется, что подразделения группировки "Днепр" ударили по украинским военным у Работино и Вербового в Запорожской области. Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), мт-12 "рапира", сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МТ-12 "Рапира", США
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

МО: группировка "Юг" нанесла поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в районах пяти населенных пунктов в ДНР, следует из сводки Министерства обороны.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что потери противника составили:
  • до 600 военнослужащих;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • десять автомобилей;
  • две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б";
  • 100-миллиметровая пушка МТ-12;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
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Кроме того, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и ударила по подразделениям ВСУ рядом с населенными пунктами Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево.
Военные группировки "Восток", в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и поразили формирования украинской армии в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки, указали в Минобороны.
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Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику у Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, сообщили в министерстве.
Уточняется, что подразделения группировки "Днепр" ударили по украинским военным у Работино и Вербового в Запорожской области.
Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire, добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МТ-12 "Рапира"США
 
 
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