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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:58
2024-05-07T13:58
2024-05-07T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
МО: подразделения группировки войск "Центр" улучшила тактическое положение