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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 07.05.2024 (обновлено: 14:09 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/svo-1944404725.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:58
2024-05-07T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

МО: подразделения группировки войск "Центр" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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