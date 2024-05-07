https://ria.ru/20240507/svo-1944404725.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:58

2024-05-07T13:58

2024-05-07T14:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 395 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также четыре 122-мм гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика