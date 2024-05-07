https://ria.ru/20240507/suverenitet-1944514947.html
Путин поручил обеспечить суверенитет в здравоохранении и производстве БПЛА
Путин поручил обеспечить суверенитет в здравоохранении и производстве БПЛА - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить суверенитет в здравоохранении и производстве БПЛА
Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить технологическую независимость РФ по ряду направлений, в том числе в здравоохранении,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:20
2024-05-07T19:20
2024-05-07T19:20
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить технологическую независимость РФ по ряду направлений, в том числе в здравоохранении, продовольственной безопасности, в беспилотных авиасистемах и новой энергетике, в том числе атомной. Указом главы госдуарства "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованном во вторник, установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство". Среди этих целей - "обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы". Также предстоит обеспечить суверенитет РФ в таких областях, как "средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные)".
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить суверенитет в здравоохранении и производстве БПЛА
Путин поручил обеспечить суверенитет в здравоохранении, энергетике и сфере БПЛА
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить технологическую независимость РФ по ряду направлений, в том числе в здравоохранении, продовольственной безопасности, в беспилотных авиасистемах и новой энергетике, в том числе атомной.
Указом главы госдуарства "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованном во вторник, установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".
Среди этих целей - "обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы".
Также предстоит обеспечить суверенитет РФ в таких областях, как "средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные)".