https://ria.ru/20240507/sudya-1944435298.html

Польский судья объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию

Польский судья объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию - РИА Новости, 07.05.2024

Польский судья объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию

Польский судья Томаш Шмидт рассказал РИА Новости, почему выбрал для убежища Белоруссию, а не РФ: для въезда в Россию нужна была бы виза, а подача документов на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:34

2024-05-07T15:34

2024-05-07T15:34

в мире

польша

белоруссия

томаш шмидт (судья)

минск

варшава

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт рассказал РИА Новости, почему выбрал для убежища Белоруссию, а не РФ: для въезда в Россию нужна была бы виза, а подача документов на нее была бы подозрительна для Варшавы. Шмидт ранее сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке его на шпионаж, в том числе поэтому выехал в Белоруссию. По его словам, у него были последние дни, чтобы выехать из Польши легально. "Для того, чтобы въехать в Россию, я должен был бы подать заявление на визу, а это было бы уже подозрительным для польских властей. В Беларусь я мог въехать без визы благодаря тому, что президент (Александр) Лукашенко разрешил полякам безвизовый въезд, чтобы посмотреть Минск... Открытая, дружественная страна", - сказал Шмидт. При этом он не исключил возможности, что съездит в Россию. "Я бы очень хотел поехать в Россию, у меня есть там знакомые, я бы хотел встретиться с ними лично, выпить кофе", - сказал собеседник. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.

https://ria.ru/20240507/sudya-1944415966.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944431820.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, белоруссия, томаш шмидт (судья), минск, варшава