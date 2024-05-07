Польский судья объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию
Судья Шмидт выбрал для убежища Белоруссию из-за безвизового режима
© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт рассказал РИА Новости, почему выбрал для убежища Белоруссию, а не РФ: для въезда в Россию нужна была бы виза, а подача документов на нее была бы подозрительна для Варшавы.
Шмидт ранее сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке его на шпионаж, в том числе поэтому выехал в Белоруссию. По его словам, у него были последние дни, чтобы выехать из Польши легально.
"Для того, чтобы въехать в Россию, я должен был бы подать заявление на визу, а это было бы уже подозрительным для польских властей. В Беларусь я мог въехать без визы благодаря тому, что президент (Александр) Лукашенко разрешил полякам безвизовый въезд, чтобы посмотреть Минск... Открытая, дружественная страна", - сказал Шмидт.
При этом он не исключил возможности, что съездит в Россию. "Я бы очень хотел поехать в Россию, у меня есть там знакомые, я бы хотел встретиться с ними лично, выпить кофе", - сказал собеседник.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.