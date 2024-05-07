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Польский судья назвал Белоруссию важным звеном для стабилизации в Европе - РИА Новости, 07.05.2024
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15:21 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sudya-1944431820.html
Польский судья назвал Белоруссию важным звеном для стабилизации в Европе
Польский судья назвал Белоруссию важным звеном для стабилизации в Европе - РИА Новости, 07.05.2024
Польский судья назвал Белоруссию важным звеном для стабилизации в Европе
Уехавший Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что считает Белоруссию и проводимую ее властями политику важным элементом для стабилизации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:21
2024-05-07T15:21
в мире
белоруссия
польша
варшава
томаш шмидт (судья)
минск
восточная европа
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что считает Белоруссию и проводимую ее властями политику важным элементом для стабилизации ситуации в восточноевропейском регионе. "Политика президента Лукашенко и политика Белоруссии являются одним из важных элементов, который может стабилизировать ситуацию в нашем регионе. Белоруссия – важный элемент для стабилизации", - сказал Шмидт. Он напомнил о проходивших на белорусской территории переговорах по урегулированию в Донбассе, о Минских соглашениях. Шмидт подчеркнул, что если бы эти договоренности выполнялись, то можно было предотвратить разрастания конфликта до текущих масштабов. "Я испытываю большое уважение к президенту (Белоруссии Александру) Лукашенко. Он очень мудрый политик", - подчеркнул Шмидт. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, польша, варшава, томаш шмидт (судья), минск, восточная европа
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, Томаш Шмидт (судья), Минск, Восточная Европа
Польский судья назвал Белоруссию важным звеном для стабилизации в Европе

Судья Шмидт назвал Белоруссию важным элементом для стабилизации в регионе

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что считает Белоруссию и проводимую ее властями политику важным элементом для стабилизации ситуации в восточноевропейском регионе.
"Политика президента Лукашенко и политика Белоруссии являются одним из важных элементов, который может стабилизировать ситуацию в нашем регионе. Белоруссия – важный элемент для стабилизации", - сказал Шмидт.
Он напомнил о проходивших на белорусской территории переговорах по урегулированию в Донбассе, о Минских соглашениях. Шмидт подчеркнул, что если бы эти договоренности выполнялись, то можно было предотвратить разрастания конфликта до текущих масштабов.
"Я испытываю большое уважение к президенту (Белоруссии Александру) Лукашенко. Он очень мудрый политик", - подчеркнул Шмидт.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
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В миреБелоруссияПольшаВаршаваТомаш Шмидт (судья)МинскВосточная Европа
 
 
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