https://ria.ru/20240507/sudya-1944426521.html

Уехавший в Белоруссию судья ответил на обвинения главы МИД Польши

Уехавший в Белоруссию судья ответил на обвинения главы МИД Польши - РИА Новости, 07.05.2024

Уехавший в Белоруссию судья ответил на обвинения главы МИД Польши

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил, что назвавший его предателем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представляет не интересы РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:05

2024-05-07T15:05

2024-05-07T15:05

в мире

польша

белоруссия

варшава

томаш шмидт (судья)

радослав сикорский

дональд туск

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил, что назвавший его предателем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представляет не интересы Польши, а интересы американской группы. Накануне Сикорский заявил, что шокирован информацией о Шмидте, который намерен просить политического убежища в Белоруссии. При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Чечко, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. Его Сикорский назвал "предыдущим предателем", а про Шмидта сказал, что это "похожий случай". "Достаточно посмотреть на Сикорского как на личность и чьи интересы он представляет. Это не интересы Польши. Прежде всего определенной американской фракции", - сказал Шмидт. Он призвал посмотреть на то, кто супруга Сикорского, когда его политическая карьера набрала обороты и кто ему в этом помог. "И это будут ответы на вопрос", - подчеркнул собеседник. Сикорский женат на американской журналистке, лауреатке Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.

https://ria.ru/20240506/sikorskiy-1944138269.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944409855.html

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html

польша

белоруссия

варшава

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в мире, польша, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья), радослав сикорский, дональд туск