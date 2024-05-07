Польский судья заявил о желании наладить отношения с Минском и Москвой
Судья Шмидт: нормализация отношений с Минском и Москвой в интересах Польши
© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что хотел бы нормализации отношений Варшавы с Минском и Москвой, поскольку это, по его словам, соответствует интересам Польши.
Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
"Моя мечта, чтобы Польша нормализовала отношения, восстановила добрососедские отношения с Белоруссией, а далее через нее – с Россией. Это действительно находится в сфере польских интересов", - сказал Шмидт.
Отвечая на вопрос, может ли его публичный протест против политики Варшавы дать эффект, Шмидт подчеркнул, что "надо пробовать". "Надо пытаться, раз уж мы находимся в такой геополитической ситуации, которая сложилась в нашем регионе", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что надо пробовать разные методы для того, чтобы страны жили в согласии. Шмидт подчеркнул, что в Польше тоже есть мудрые политики. "Возможно, это даст какой-то эффект", - подчеркнул польский судья.