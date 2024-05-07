https://ria.ru/20240507/sudya-1944415966.html

Польский судья заявил о желании наладить отношения с Минском и Москвой

Польский судья заявил о желании наладить отношения с Минском и Москвой - РИА Новости, 07.05.2024

Польский судья заявил о желании наладить отношения с Минском и Москвой

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что хотел бы нормализации отношений Варшавы с Минском и Москвой, поскольку это, по его... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:28

2024-05-07T14:28

2024-05-07T14:28

в мире

польша

варшава

белоруссия

томаш шмидт (судья)

дональд туск

минск

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил РИА Новости, что хотел бы нормализации отношений Варшавы с Минском и Москвой, поскольку это, по его словам, соответствует интересам Польши. Накануне судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы. "Моя мечта, чтобы Польша нормализовала отношения, восстановила добрососедские отношения с Белоруссией, а далее через нее – с Россией. Это действительно находится в сфере польских интересов", - сказал Шмидт. Отвечая на вопрос, может ли его публичный протест против политики Варшавы дать эффект, Шмидт подчеркнул, что "надо пробовать". "Надо пытаться, раз уж мы находимся в такой геополитической ситуации, которая сложилась в нашем регионе", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что надо пробовать разные методы для того, чтобы страны жили в согласии. Шмидт подчеркнул, что в Польше тоже есть мудрые политики. "Возможно, это даст какой-то эффект", - подчеркнул польский судья.

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

польша

варшава

белоруссия

минск

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в мире, польша, варшава, белоруссия, томаш шмидт (судья), дональд туск, минск