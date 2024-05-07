https://ria.ru/20240507/sud-1944420731.html

В Адыгее осудили несостоявшегося участника "Легиона "Свобода России"*

В Адыгее осудили несостоявшегося участника "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 07.05.2024

В Адыгее осудили несостоявшегося участника "Легиона "Свобода России"*

Суд в Адыгее приговорил к девяти годам колонии несостоявшегося участника запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* за намерение воевать против российских... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:41

2024-05-07T14:41

2024-05-07T14:41

происшествия

россия

кошехабльский район

украина

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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Суд в Адыгее приговорил к девяти годам колонии несостоявшегося участника запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* за намерение воевать против российских войск, а также попытку вербовки сторонников, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики. Согласно материалам дела, житель Кошехабльского района, отбывая наказание в ИК-1 в Адыгее, готовился к вступлению в вооруженное формирование "Легион "Свобода России"* и участию в его рядах в военных действиях против РФ после освобождения из исправительной колонии. Эти действия были совершены по предложению неустановленного лица, находящегося на территории Украины. Летом 2022 года подсудимый самостоятельно принял присягу военизированного образования и начал искать соучастников преступления среди отбывающих с ним наказание, рассказывал им о перспективах большого заработка за участие в военных действиях. Его планам не суждено было сбыться - его задержали после выхода из колонии. "Суд признал Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 частью 3 статьи 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина в судебном заседании свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

россия

кошехабльский район

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происшествия, россия, кошехабльский район, украина