https://ria.ru/20240507/su-25-1944280557.html

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:04

2024-05-07T05:04

2024-05-07T05:04

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html

https://ria.ru/20240502/shturmoviki-1943393074.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25