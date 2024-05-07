https://ria.ru/20240507/su-25-1944280557.html
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:04
2024-05-07T05:04
2024-05-07T05:04
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Специальная военная операция на Украине
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"