https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944422227.html

Источник сообщил о возбуждении дела против публициста Стомахина

Источник сообщил о возбуждении дела против публициста Стомахина - РИА Новости, 07.05.2024

Источник сообщил о возбуждении дела против публициста Стомахина

Против публициста Бориса Стомахина, осужденного за призывы к терроризму, возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:48

2024-05-07T14:48

2024-05-07T15:38

россия

борис стомахин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Против публициста Бориса Стомахина, осужденного за призывы к терроризму, возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник РИА Новости рассказал, что силовики проверяют Стомахина по этой статье в связи с его постами в соцсетях. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) в отношении Бориса Стомахина", - сказал собеседник агентства. Стомахин в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.

https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html

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россия, борис стомахин