Рейтинг@Mail.ru
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944278924.html
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах - РИА Новости, 07.05.2024
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах
Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:09
2024-05-07T04:09
россия
борис стомахин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105565/78/1055657898_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_74ed3b9e8d333f222167552c3ebd0090.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В отношении Бориса Стомахина проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проверка связана с постами Стомахина в соцсетях. Последний раз Стомахин был осужден в 2015 году к семи годам строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он дважды был осужден: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.
https://ria.ru/20240502/fake-1943537128.html
https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105565/78/1055657898_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_852916f4815fdabafa5906fbd582af01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, борис стомахин
Россия, Борис Стомахин
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах

Осужденного за призывы к терроризму журналиста Стомахина проверяют на фейки о ВС

© Фото : аккаунт Бориса Стомахина в FacebookЖурналист Борис Стомахин
Журналист Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : аккаунт Бориса Стомахина в Facebook
Журналист Борис Стомахин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"В отношении Бориса Стомахина проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Дело бывшего московского педиатра о фейках про ВС России поступило в суд
2 мая, 17:46
Он добавил, что проверка связана с постами Стомахина в соцсетях.
Последний раз Стомахин был осужден в 2015 году к семи годам строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он дважды был осужден: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.
В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.
Писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*
18 декабря 2023, 18:17
 
РоссияБорис Стомахин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала