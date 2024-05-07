https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944278924.html
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах - РИА Новости, 07.05.2024
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах
Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:09
2024-05-07T04:09
2024-05-07T04:09
россия
борис стомахин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В отношении Бориса Стомахина проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проверка связана с постами Стомахина в соцсетях. Последний раз Стомахин был осужден в 2015 году к семи годам строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он дважды был осужден: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.
https://ria.ru/20240502/fake-1943537128.html
https://ria.ru/20231218/akunin-1916567379.html
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россия, борис стомахин
Источник: журналиста Стомахина проверяют на фейки о вооруженных силах
Осужденного за призывы к терроризму журналиста Стомахина проверяют на фейки о ВС
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Осужденный ранее за призывы к терроризму журналист Борис Стомахин может стать фигурантом уголовного дела за фейки о ВС РФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"В отношении Бориса Стомахина проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проверка связана с постами Стомахина в соцсетях.
Последний раз Стомахин был осужден в 2015 году к семи годам строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он дважды был осужден: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.
В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца.