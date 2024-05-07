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В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом - РИА Новости, 07.05.2024
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12:06 07.05.2024 (обновлено: 12:07 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/steklo-1944355979.html
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом - РИА Новости, 07.05.2024
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом
Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:06
2024-05-07T12:07
происшествия
старая русса
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети. Как ранее сообщала прокуратура, в воскресенье 9-летний мальчик скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время 3-летняя девочка выходила с родителями из аптеки на первом этаже этого дома, она получила травмы и попала в реанимацию. "Пострадавшая в старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребенка", - сообщила Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 9-летний мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, проверка в отношении его семьи продолжается.
https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html
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происшествия, старая русса, новгородская область
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом

В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребенок

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети.
Как ранее сообщала прокуратура, в воскресенье 9-летний мальчик скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время 3-летняя девочка выходила с родителями из аптеки на первом этаже этого дома, она получила травмы и попала в реанимацию.
«
"Пострадавшая в старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребенка", - сообщила Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 9-летний мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, проверка в отношении его семьи продолжается.
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