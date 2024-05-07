https://ria.ru/20240507/steklo-1944355979.html

В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом

В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом - РИА Новости, 07.05.2024

В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом

Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:06

2024-05-07T12:06

2024-05-07T12:07

происшествия

старая русса

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети. Как ранее сообщала прокуратура, в воскресенье 9-летний мальчик скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время 3-летняя девочка выходила с родителями из аптеки на первом этаже этого дома, она получила травмы и попала в реанимацию. "Пострадавшая в старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребенка", - сообщила Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 9-летний мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, проверка в отношении его семьи продолжается.

https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html

старая русса

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происшествия, старая русса, новгородская область