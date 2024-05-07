https://ria.ru/20240507/steklo-1944355979.html
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом - РИА Новости, 07.05.2024
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом
Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:06
2024-05-07T12:06
2024-05-07T12:07
происшествия
старая русса
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Трехлетняя девочка, получившая в Старой Руссе серьезные травмы стеклом, которое сбросил с балкона пятого этажа 9-летний мальчик, умерла в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети. Как ранее сообщала прокуратура, в воскресенье 9-летний мальчик скинул из окна стекло, которое хранилось на балконе квартиры. В это время 3-летняя девочка выходила с родителями из аптеки на первом этаже этого дома, она получила травмы и попала в реанимацию. "Пострадавшая в старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребенка", - сообщила Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 9-летний мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, проверка в отношении его семьи продолжается.
https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html
старая русса
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, старая русса, новгородская область
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область
В Новгородской области умерла трехлетняя девочка, раненная стеклом
В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребенок