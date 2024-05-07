https://ria.ru/20240507/ssha-1944278145.html

США отложили продажу Израилю тысяч единиц высокоточного оружия, пишут СМИ

США отложили продажу Израилю тысяч единиц высокоточного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024

США отложили продажу Израилю тысяч единиц высокоточного оружия, пишут СМИ

США отложили продажу Израилю тысяч единиц высокоточного оружия, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:51

2024-05-07T03:51

2024-05-07T03:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США отложили продажу Израилю тысяч единиц высокоточного оружия, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Администрация (президента США Джо) Байдена отложила продажу тысяч единиц высокоточного оружия Израилю", - говорится в сообщении издания. По данным источников, речь идет о продаже около 6,5 тысячи комплектов JDAM. "Это необычно, особенно для Израиля, особенно во время войны", - заявил газете источник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944270996.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

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в мире, израиль, сша, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году