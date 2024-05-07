https://ria.ru/20240507/sreda-1944508612.html

Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде

Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:02

2024-05-07T19:02

2024-05-07T20:06

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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общество, россия, владимир путин