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Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде - РИА Новости, 07.05.2024
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19:02 07.05.2024 (обновлено: 20:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/sreda-1944508612.html
Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде
Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде
Президент России Владимир Путин поручил до конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:02
2024-05-07T20:06
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил ликвидировать 50 опасных объектов накопленного вреда среде

Путин поручил до 2030 г ликвидировать 50 объектов накопленного вреда среде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Кремля после церемонии инаугурации
Президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Кремля после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Кремля после церемонии инаугурации
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде", - говорится в документе.
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