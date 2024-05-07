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"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - РИА Новости, 07.05.2024
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Российские войска продолжат продвигаться вперед и смогут освободить еще несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:23
2024-05-07T20:23
2024-05-07T20:23
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские войска продолжат продвигаться вперед и смогут освободить еще несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль", — отметил он.По словам полковника, такой сценарий возник из-за того, что никто не хочет вести переговоры с Москвой. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в конечном итоге российские войска смогут контролировать как Одессу, так и Харьков."Если в Киеве нет правительства, с которым можно было бы договориться, то, полагаю, они должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо в Киев", — резюмировал Макгергор.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html
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в мире, украина, харьков, одесса, сергей шойгу, владимир зеленский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Одесса, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Макгергор: ВС России способны пойти на Киев