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Ситуация на линии фронта складывается в пользу России, пишет испанское СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944517491.html
Ситуация на линии фронта складывается в пользу России, пишет испанское СМИ
Ситуация на линии фронта складывается в пользу России, пишет испанское СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
Ситуация на линии фронта складывается в пользу России, пишет испанское СМИ
Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:29
2024-05-07T19:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia. "В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", - говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240417/caesar-1940424381.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ситуация на линии фронта складывается в пользу России, пишет испанское СМИ

Vanguardia: ситуация на линии фронта благоприятствует России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Ситуация на линии фронта благоприятствует России, при этом украинские войска испытывают нехватку личного состава и находятся в ожидании западной помощи, пишет во вторник испанская газета Vanguardia.
"В настоящее время, когда украинские войска недоукомплектованы и ожидают западной военной помощи, ситуация на линии фронта складывается в пользу русских, которые после провала прошлогоднего контрнаступления Киева завладели инициативой и перешли в наступление", - говорится в статье газеты, посвященной инаугурации президента РФ Владимира Путина. По словам издания, инаугурация знаменует начало недельной серии мероприятий, в ходе которых Путин сможет продемонстрирует миру свою силу. Особое внимание обращается на важность предстоящего ежегодного военного парада Победы.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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