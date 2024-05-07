https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944514061.html

Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков

Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024

Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков

Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:17

2024-05-07T19:17

2024-05-07T19:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы начали специальную военную операцию два года назад, чтобы достичь своих собственных целей, чтобы обезопасить себя и будущие поколения. Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, нато