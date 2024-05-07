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Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944514061.html
Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков
Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков
Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:17
2024-05-07T19:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы начали специальную военную операцию два года назад, чтобы достичь своих собственных целей, чтобы обезопасить себя и будущие поколения. Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Россия начала спецоперацию для защиты от угроз НАТО, заявил Песков

Песков: Россия начала спецоперацию для защиты архитектуры безопасности от НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и будущие поколения, защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы начали специальную военную операцию два года назад, чтобы достичь своих собственных целей, чтобы обезопасить себя и будущие поколения. Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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