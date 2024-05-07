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Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 07.05.2024 (обновлено: 18:51 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944502102.html
Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams
Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams - РИА Новости, 07.05.2024
Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации поблагодарил за оказанное доверие и поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:46
2024-05-07T18:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
сумская область
владимир путин
владимир зеленский
сергей лебедев
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации поблагодарил за оказанное доверие и поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. Он добавил, что граждане России на фоне серьёзных испытаний подтвердили правильность курса страны, а также выразил надежду, что трудный, рубежный путь будет достойно пройден и страна станет ещё сильнее, россияне реализуют долгосрочные планы и масштабные проекты. По словам президента, Россия продолжит вместе с партнёрами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития работу по формированию многополярного миропорядка. В то же время, Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил Путин. Он отметил, что разговор с западными странами по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен, но не с позиции силы, а только на равных. "Леопард" и "Абрамс"Как следует из сводки Минобороны РФ, распространённой во вторник, российские группировки "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили две контратаки. Потери противника составили более полутора тысяч солдат. Кроме того, Киев лишился пяти танков, в том числе одного Leopard и одного Abrams, бронетранспортера М113 и двух Bradley производства США, семи боевых бронированных машин, одной гаубицы М198 и двух М777 производства США, двух гаубиц Д-20 и четырёх Д-30, трёх самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", пушки МТ-12, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ. Российские авиация и артиллерия поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства. Не дали провести ротациюКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам ВСУ, прибывшим на ротацию в Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области на границе с Брянской областью России. Было зафиксировано четыре удара. Ранее поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Кроме того, по словам Лебедева, серия ударов была нанесена по местам отдыха и скопления военнослужащих Украины в Харьковской области, а также по позициям ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали мирное население российских областей. Стягиваются к Часову Яру Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе два кассетного типа. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, пока идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ не удается. Равное участие Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что Пекин поддерживает своевременный созыв мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон. Он подчеркнул, что Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию конфликта. Глава индонезийского Института социально-политических исследований Бамбанг Мей Финарванто предложил провести потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной на острове Ломбок, известном как "остров тысячи мечетей". Источник в правительстве индонезийского острова, пожелавший сохранить анонимность, сообщил РИА Новости, что местные власти согласны с инициативной института. ВстревожилисьОрганизация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила во вторник заявление, согласно которому и Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако предоставленная обеими сторонами информация, по данным организации, недостаточно обоснована. В ОЗХО подчеркнули, что крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине. Там отметили, что несмотря на уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире (зафиксировано в июле 2023 года), это не означает, что химического оружия больше не существует. Так, им может являться любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть. Кроме того, в заявлении говорится, что ОЗХО продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от химического оружия. Секретариат организации работает над проведением учебных курсов по реагированию на чрезвычайные ситуации и предоставлению защитного оборудования, а также оборудования для обнаружения и идентификации химвеществ. Покушение на Зеленского?Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы ФСБ РФ, готовивших покушение на Владимира Зеленского. В украинской спецслужбе утверждают, что в планы задержанных входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе руководителем СБУ Василием Малюком и руководитель ГУР МО Украины Кириллом Будановым. По данным ведомства, задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Воздушная тревога во вторник была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщали украинские СМИ, взрывы были слышны в городе Белополье Сумской области и в Черноморске в Одесской области. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, хотя ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. В то же время бывший офицер британской армии Джастин Крамп заявил, что Киеву придётся усердно продумать миссии для этих самолётов, потому что российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с ними. Госконцерн "Укроборонпром" начал производство минометных мин "натовского" калибра 60 миллиметров, сообщила во вторник пресс-служба концерна.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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украина, россия, сумская область, владимир путин, владимир зеленский, сергей лебедев, организация по запрещению химического оружия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", инаугурация владимира путина — 2024, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Организация по запрещению химического оружия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Инаугурация Владимира Путина — 2024, F-16
Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams

МО: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации поблагодарил за оказанное доверие и поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество.
Он добавил, что граждане России на фоне серьёзных испытаний подтвердили правильность курса страны, а также выразил надежду, что трудный, рубежный путь будет достойно пройден и страна станет ещё сильнее, россияне реализуют долгосрочные планы и масштабные проекты.
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции
Вчера, 13:40
По словам президента, Россия продолжит вместе с партнёрами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития работу по формированию многополярного миропорядка. В то же время, Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил Путин.
Он отметил, что разговор с западными странами по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен, но не с позиции силы, а только на равных.
Как прошла инаугурация Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 21
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat и мотоцикл кортежа Aurus Merlon

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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2 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / POOL
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3 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Избранный глава государства принес присягу.

Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Избранный глава государства принес присягу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

© РИА Новости / POOL
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6 из 21
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
7 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / POOL
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9 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

Инаугурация президента РФ Владимира Путина

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / POOL
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12 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремл

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

© РИА Новости / POOL
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13 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

© РИА Новости / POOL
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14 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (вторая слева) и художественные гимнастки Дина (вторая слева) и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
16 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

 Главы регионов РФ перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт. Справа: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

© РИА Новости / POOL
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17 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвы Сергей Собянин (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / POOL
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18 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина

После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

© РИА Новости / POOL
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19 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

 Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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20 из 21
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля

По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
21 из 21

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 21

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
2 из 21

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 21

Избранный глава государства принес присягу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 21

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 21

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 21

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
7 из 21

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 21

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 21

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 21

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 21

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 21

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 21

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
14 из 21

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 из 21

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
16 из 21

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

© РИА Новости / POOL
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17 из 21

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / POOL
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После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

© РИА Новости / POOL
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На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Леопард" и "Абрамс"

Как следует из сводки Минобороны РФ, распространённой во вторник, российские группировки "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили две контратаки.
Потери противника составили более полутора тысяч солдат. Кроме того, Киев лишился пяти танков, в том числе одного Leopard и одного Abrams, бронетранспортера М113 и двух Bradley производства США, семи боевых бронированных машин, одной гаубицы М198 и двух М777 производства США, двух гаубиц Д-20 и четырёх Д-30, трёх самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", пушки МТ-12, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.
Российские авиация и артиллерия поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства.

Не дали провести ротацию

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам ВСУ, прибывшим на ротацию в Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области на границе с Брянской областью России. Было зафиксировано четыре удара. Ранее поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по словам Лебедева, серия ударов была нанесена по местам отдыха и скопления военнослужащих Украины в Харьковской области, а также по позициям ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали мирное население российских областей.

Стягиваются к Часову Яру

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе два кассетного типа.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, пока идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ не удается.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00

Равное участие

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что Пекин поддерживает своевременный созыв мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон.
Он подчеркнул, что Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию конфликта.
Глава индонезийского Института социально-политических исследований Бамбанг Мей Финарванто предложил провести потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной на острове Ломбок, известном как "остров тысячи мечетей". Источник в правительстве индонезийского острова, пожелавший сохранить анонимность, сообщил РИА Новости, что местные власти согласны с инициативной института.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами
Вчера, 17:30

Встревожились

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила во вторник заявление, согласно которому и Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако предоставленная обеими сторонами информация, по данным организации, недостаточно обоснована.
В ОЗХО подчеркнули, что крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине. Там отметили, что несмотря на уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире (зафиксировано в июле 2023 года), это не означает, что химического оружия больше не существует. Так, им может являться любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
Кроме того, в заявлении говорится, что ОЗХО продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от химического оружия. Секретариат организации работает над проведением учебных курсов по реагированию на чрезвычайные ситуации и предоставлению защитного оборудования, а также оборудования для обнаружения и идентификации химвеществ.

Покушение на Зеленского?

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы ФСБ РФ, готовивших покушение на Владимира Зеленского. В украинской спецслужбе утверждают, что в планы задержанных входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе руководителем СБУ Василием Малюком и руководитель ГУР МО Украины Кириллом Будановым. По данным ведомства, задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.
Воздушная тревога во вторник была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщали украинские СМИ, взрывы были слышны в городе Белополье Сумской области и в Черноморске в Одесской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, хотя ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. В то же время бывший офицер британской армии Джастин Крамп заявил, что Киеву придётся усердно продумать миссии для этих самолётов, потому что российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с ними.
Госконцерн "Укроборонпром" начал производство минометных мин "натовского" калибра 60 миллиметров, сообщила во вторник пресс-служба концерна.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
6 мая, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСумская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевОрганизация по запрещению химического оружияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"Инаугурация Владимира Путина — 2024F-16
 
 
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