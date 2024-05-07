https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944502102.html

Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams

Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams - РИА Новости, 07.05.2024

Спецоперация, 7 мая: ВС России уничтожили Leopard 1 и Abrams

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации поблагодарил за оказанное доверие и поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

сумская область

владимир путин

владимир зеленский

сергей лебедев

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации поблагодарил за оказанное доверие и поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. Он добавил, что граждане России на фоне серьёзных испытаний подтвердили правильность курса страны, а также выразил надежду, что трудный, рубежный путь будет достойно пройден и страна станет ещё сильнее, россияне реализуют долгосрочные планы и масштабные проекты. По словам президента, Россия продолжит вместе с партнёрами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития работу по формированию многополярного миропорядка. В то же время, Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил Путин. Он отметил, что разговор с западными странами по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен, но не с позиции силы, а только на равных. "Леопард" и "Абрамс"Как следует из сводки Минобороны РФ, распространённой во вторник, российские группировки "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили две контратаки. Потери противника составили более полутора тысяч солдат. Кроме того, Киев лишился пяти танков, в том числе одного Leopard и одного Abrams, бронетранспортера М113 и двух Bradley производства США, семи боевых бронированных машин, одной гаубицы М198 и двух М777 производства США, двух гаубиц Д-20 и четырёх Д-30, трёх самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б", пушки МТ-12, а также американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ. Российские авиация и артиллерия поразили цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ. ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства. Не дали провести ротациюКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам ВСУ, прибывшим на ротацию в Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области на границе с Брянской областью России. Было зафиксировано четыре удара. Ранее поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Кроме того, по словам Лебедева, серия ударов была нанесена по местам отдыха и скопления военнослужащих Украины в Харьковской области, а также по позициям ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали мирное население российских областей. Стягиваются к Часову Яру Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе два кассетного типа. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, пока идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям ВСУ не удается. Равное участие Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что Пекин поддерживает своевременный созыв мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон. Он подчеркнул, что Китай находится в тесном контакте с Россией, Украиной и международным сообществом для содействия переговорам по урегулированию конфликта. Глава индонезийского Института социально-политических исследований Бамбанг Мей Финарванто предложил провести потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной на острове Ломбок, известном как "остров тысячи мечетей". Источник в правительстве индонезийского острова, пожелавший сохранить анонимность, сообщил РИА Новости, что местные власти согласны с инициативной института. ВстревожилисьОрганизация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила во вторник заявление, согласно которому и Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, однако предоставленная обеими сторонами информация, по данным организации, недостаточно обоснована. В ОЗХО подчеркнули, что крайне тревожной ситуацию с возможным возобновлением использования токсичных химикатов на Украине. Там отметили, что несмотря на уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире (зафиксировано в июле 2023 года), это не означает, что химического оружия больше не существует. Так, им может являться любое токсичное химическое вещество, используемое из-за его токсичных свойств с целью причинить вред или смерть. Кроме того, в заявлении говорится, что ОЗХО продолжит оказывать поддержку Украине по ее запросу в сфере помощи и защиты от химического оружия. Секретариат организации работает над проведением учебных курсов по реагированию на чрезвычайные ситуации и предоставлению защитного оборудования, а также оборудования для обнаружения и идентификации химвеществ. Покушение на Зеленского?Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины (УГО), якобы ФСБ РФ, готовивших покушение на Владимира Зеленского. В украинской спецслужбе утверждают, что в планы задержанных входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе руководителем СБУ Василием Малюком и руководитель ГУР МО Украины Кириллом Будановым. По данным ведомства, задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Воздушная тревога во вторник была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщали украинские СМИ, взрывы были слышны в городе Белополье Сумской области и в Черноморске в Одесской области. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, хотя ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. В то же время бывший офицер британской армии Джастин Крамп заявил, что Киеву придётся усердно продумать миссии для этих самолётов, потому что российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с ними. Госконцерн "Укроборонпром" начал производство минометных мин "натовского" калибра 60 миллиметров, сообщила во вторник пресс-служба концерна.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944352968.html

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

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