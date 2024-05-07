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В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944487568.html
В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации
В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2024
В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации
Российским военным удалось уничтожить американский танк Abrams, поставленный ВСУ, всего с одного удара, признал Military Watch Magazine. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:02
2024-05-07T18:02
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российским военным удалось уничтожить американский танк Abrams, поставленный ВСУ, всего с одного удара, признал Military Watch Magazine."Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания. Танк нейтрализовали одним выстрелом из высокоточного артиллерийского снаряда", — говорится в материале.Отмечается, что российская армия уже уничтожала танки этого типа при помощи разных видов вооружений. Автор статьи напоминает, что ВСУ даже пришлось отозвать все свои танки Abrams с передовых позиций в связи с опасениями из-за их уязвимости для российских ударов."Наряду с тяжелыми потерями, один танк Abrams и одна штурмовая машина M1150 ABV, созданная на базе Abrams, были захвачены российскими войсками", — резюмируется в статье.В субботу в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html
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РИА Новости
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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ
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технологии, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации

MWM: ВС России уничтожили американский танк Abrams одним ударом в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российским военным удалось уничтожить американский танк Abrams, поставленный ВСУ, всего с одного удара, признал Military Watch Magazine.
"Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания. Танк нейтрализовали одним выстрелом из высокоточного артиллерийского снаряда", — говорится в материале.
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Отмечается, что российская армия уже уничтожала танки этого типа при помощи разных видов вооружений. Автор статьи напоминает, что ВСУ даже пришлось отозвать все свои танки Abrams с передовых позиций в связи с опасениями из-за их уязвимости для российских ударов.
"Наряду с тяжелыми потерями, один танк Abrams и одна штурмовая машина M1150 ABV, созданная на базе Abrams, были захвачены российскими войсками", — резюмируется в статье.
В субботу в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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