https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944487568.html

В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации

В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.05.2024

В США признали неприятную правду после увиденного в зоне спецоперации

Российским военным удалось уничтожить американский танк Abrams, поставленный ВСУ, всего с одного удара, признал Military Watch Magazine. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:02

2024-05-07T18:02

2024-05-07T18:02

специальная военная операция на украине

технологии

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российским военным удалось уничтожить американский танк Abrams, поставленный ВСУ, всего с одного удара, признал Military Watch Magazine."Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания. Танк нейтрализовали одним выстрелом из высокоточного артиллерийского снаряда", — говорится в материале.Отмечается, что российская армия уже уничтожала танки этого типа при помощи разных видов вооружений. Автор статьи напоминает, что ВСУ даже пришлось отозвать все свои танки Abrams с передовых позиций в связи с опасениями из-за их уязвимости для российских ударов."Наряду с тяжелыми потерями, один танк Abrams и одна штурмовая машина M1150 ABV, созданная на базе Abrams, были захвачены российскими войсками", — резюмируется в статье.В субботу в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html

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Уничтожение танка США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь". Кадры Минобороны РФ ВС РФ уничтожили танк США Abrams высокоточным снарядом "Краснополь", сообщило Минобороны РФ 2024-05-07T18:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, сша, вооруженные силы украины