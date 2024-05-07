https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944407441.html

ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива - РИА Новости, 07.05.2024

ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

Российские военные поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:05

2024-05-07T14:05

2024-05-07T14:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "За сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность