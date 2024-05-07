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ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива - РИА Новости, 07.05.2024
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14:05 07.05.2024 (обновлено: 14:30 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944407441.html
ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива
ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива - РИА Новости, 07.05.2024
ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива
Российские военные поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:05
2024-05-07T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "За сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

МО: ВС РФ поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система
Тяжелая огнеметная система - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"За сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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