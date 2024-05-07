https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944405918.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 07.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 170 военнослужащих, два танка, сообщили в РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:02
2024-05-07T14:02
2024-05-07T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936148483_0:116:2842:1715_1920x0_80_0_0_2aaa8b824e2d1230b6a762960849faf8.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 170 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское ДНР."Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936148483_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_396cad14d693e69bd929ef0ad4b09360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
МО: ВСУ в зоне действия группировки "Восток" потеряли до 170 военных и два танка