https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944405918.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 07.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 170 военнослужащих, два танка, сообщили в РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:02

2024-05-07T14:02

2024-05-07T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 170 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское ДНР."Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)