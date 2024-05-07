https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:03
2024-05-07T05:03
2024-05-07T05:03
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
т-72б3
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826716378_0:216:3257:2048_1920x0_80_0_0_fdf100a279b451a84e4d384396904c34.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны. "При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотников противника и полевой склад боеприпасов украинской армии. Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнем украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены. Огонь велся с расстояния более трех километров", - сообщили в ведомстве. По завершении работы боевая машина быстро покинула огневую позицию. Экипаж замаскировал и перезарядил танк, чтобы быть в готовым к новому выходу на точку и выполнению очередной боевой задачи.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826716378_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_ea6f6108f6d3d8087b80a51bb34865a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, т-72б3
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ
Т-72Б3 уничтожил пункт управления БПЛА и склад ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны.
"При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотников противника и полевой склад боеприпасов украинской армии. Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнем украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены. Огонь велся с расстояния более трех километров", - сообщили в ведомстве.
По завершении работы боевая машина быстро покинула огневую позицию. Экипаж замаскировал и перезарядил танк, чтобы быть в готовым к новому выходу на точку и выполнению очередной боевой задачи.