https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html

На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ

На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024

На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:03

2024-05-07T05:03

2024-05-07T05:03

в мире

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

т-72б3

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны. "При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотников противника и полевой склад боеприпасов украинской армии. Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнем украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены. Огонь велся с расстояния более трех километров", - сообщили в ведомстве. По завершении работы боевая машина быстро покинула огневую позицию. Экипаж замаскировал и перезарядил танк, чтобы быть в готовым к новому выходу на точку и выполнению очередной боевой задачи.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

днепр (город)

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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, т-72б3