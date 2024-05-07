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На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944280165.html
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:03
2024-05-07T05:03
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
т-72б3
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны. "При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотников противника и полевой склад боеприпасов украинской армии. Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнем украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены. Огонь велся с расстояния более трех километров", - сообщили в ведомстве. По завершении работы боевая машина быстро покинула огневую позицию. Экипаж замаскировал и перезарядил танк, чтобы быть в готовым к новому выходу на точку и выполнению очередной боевой задачи.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, т-72б3
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ

Т-72Б3 уничтожил пункт управления БПЛА и склад ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧлен экипажа танка Т-72Б3
Член экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Член экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны.
"При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления беспилотников противника и полевой склад боеприпасов украинской армии. Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию, откуда точным огнем украинский пункт управления БПЛА и полевой склад были уничтожены. Огонь велся с расстояния более трех километров", - сообщили в ведомстве.
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По завершении работы боевая машина быстро покинула огневую позицию. Экипаж замаскировал и перезарядил танк, чтобы быть в готовым к новому выходу на точку и выполнению очередной боевой задачи.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныТ-72Б3
 
 
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