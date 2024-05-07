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Как на пороховой бочке. Ключевой союзник Киева столкнулся с новой угрозой

Как на пороховой бочке. Ключевой союзник Киева столкнулся с новой угрозой - РИА Новости, 07.05.2024

Как на пороховой бочке. Ключевой союзник Киева столкнулся с новой угрозой

Германия охвачена пожарами. В Берлине сгорел завод оружейной корпорации Diehl. В Нижней Саксонии радикалы сожгли дачу главы концерна Rheinmetall. Число... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:02

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Германия охвачена пожарами. В Берлине сгорел завод оружейной корпорации Diehl. В Нижней Саксонии радикалы сожгли дачу главы концерна Rheinmetall. Число недовольных оказываемой Украине помощью растет. Общество расколото. Повлияет ли это на внешнюю политику правительства — в материале РИА Новости.Красные поджигателиЗавод Diehl полыхает уже несколько дней. В пятницу берлинцев оповестили о пожаре и опасности выброса ядовитых веществ. Попросили сидеть дома, не открывать окна, не включать вентиляцию. По опустевшим улицам разъезжали полицейские машины с громкоговорителями. Известно, что на предприятии были большие запасы серной кислоты и цианистой меди.Здание выжжено до крыши, некоторые стены обрушились. "Все, что еще может гореть, сгорит", — сказал один из пожарных. Известно, что Diehl Group производит ЗРК IRIS-T, боеприпасы, системы обнаружения и связи. Продукцию в том числе поставляют ВСУ. В апреле представитель корпорации Гельмут Раух посещал Киев.И это не единственный пожар, наделавший шума в обществе. На прошлой неделе в коммуне Хермансбург Нижней Саксонии ночью сгорела дача, зарегистрированная на Армина Паппергера, председателя правления Rheinmetall. Ответственность на себя взяли некие "левые экстремисты". В опубликованном ими письме говорится, что концерн накапливает различные типы устаревших танков для последующей передачи Украине вместе с боеприпасами за внушительную сумму."Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", — подчеркнули авторы послания. И призвали освободить Даниэлу Клетте, задержанную два месяца назад активистку леворадикальной "Фракции Красной армии" (RAF). Она была в розыске более 30 лет.Протест растетДействительно, Rheinmetall — один из главных бенефициаров украинского конфликта. Доходы концерна в этом году, как ожидается, достигнут рекордных десяти миллиардов евро. В 2023-м было тоже немало — 7,2. Паппергер договорился с Киевом об открытии нескольких заводов на Украине. Кроме того, он намерен предоставить ВСУ экспериментальные артиллерийские снаряды дальностью до 100 километров.В Германии не раз выражали недовольство внешней политикой властей. В феврале митинг против нового предприятия Rheinmetall по производству боеприпасов в Нижней Саксонии собрал около 400 человек. В конце апреля в Магдебурге сотни людей с флагами ФРГ и России вышли на антинатовскую демонстрацию.А в традиционном пасхальном марше за мир в Берлине участвовали, по словам организаторов, шесть тысяч человек. Звучали требования переговоров по Украине, прекращения поставок оружия в зоны конфликтов, создания общеевропейской системы безопасности вместе с Россией.Тем не менее канцлер Олаф Шольц собирается потратить на Киев из национального бюджета 15 миллиардов евро, причем семь — на оружие. В первом квартале Украина получила помощь на 3,8 миллиарда. Для сравнения: год назад было 497 миллионов.Согласно соцопросу ARD, 41% немцев считают финансирование киевского режима неоправданным. В 2022-м таких было всего 20%. На 19% убавилось тех, кто оценивает эти расходы как адекватные, 35% согласны и дальше помогать Киеву оружием, но 36% убеждены: все зашло слишком далеко.Немецкий страхВ беседе с РИА Новости сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал на явный раскол германского общества по вопросам будущего страны и всего ЕС. И ситуация в других странах не лучше."Лидеры ЕС занимаются милитаризацией экономики и общественного сознания, подавляя инакомыслие. Такая политика ведет к усилению социальной напряженности. Не только из-за Украины — в целом из-за насаждаемой американцами русофобии. Нынешние руководители Германии сосредоточились на этом и на военной составляющей. А о том, для чего они пришли в политику, то есть о развитии страны и благосостоянии населения, эти господа забыли", — говорит эксперт.И добавляет: радикализация общества неизбежна, так как агрессивность властей не способствует и миролюбию населения."Внешнюю политику Шольца критикуют со всех сторон, — уточняет политолог Алексей Макаркин. — Левые видят в России преемницу СССР и вспоминают о социализме. Правые к Советскому Союзу относятся негативно, но Москва для них — важный противовес Вашингтону. И те и другие настроены антиамерикански. Это их идеологический выбор. Что касается Германии в целом, то люди просто устали и из-за этого меняют взгляды".Часть общества ранее исходила из того, что поддержка Украины не будет долгой и не повлияет на экономику. Сейчас стало очевидно, что это не так. Также, по мнению эксперта, в немцах живет страх большой войны, в том числе ядерной. Эскалации конфликта не хотят и в других странах ЕС, прежде всего в Венгрии и Словакии."Люди думают о собственных интересах. Но на политику Берлина они не повлияют. Можно вспомнить, как в 1980-е западные немцы выступали против размещения ракет "Першинг-2". Тогда были очень сильны антивоенные и левые настроения. Если сейчас акции протеста собирают тысячи человек, то в те времена речь шла о десятках и сотнях тысяч. Тем не менее батареи "Першингов" развернули в Европе", — приводит пример политолог.Скоро в Германии парламентские выборы. Скорее всего, нынешняя правящая коалиция не удержится у власти, полагает Макаркин. Даже среди электората социал-демократов не все поддерживают Шольца. Он вынужден с этим считаться. С другой стороны, в ХДС/ХСС еще более жесткая позиция по конфликту на Украине. Так что киевский режим поддержки не лишится.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939082714.html

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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, политика