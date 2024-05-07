https://ria.ru/20240507/sotskontrakt-1944469999.html
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту - РИА Новости, 07.05.2024
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту
Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:58
2024-05-07T16:58
2024-05-07T16:58
твой бизнес
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поддержка бизнеса
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря которой он арендовал помещение, купил мужское парикмахерское кресло, мойку, диван, профессиональные инструменты и рекламную продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Заведение уже открылось, среди оказываемых в нем услуг – моделирование бороды, мужские и детские стрижки. С начала 2024 года жители Белгородской области заключили 44 социальных контракта. Общий объем выделенных средств составил более девяти миллиона рублей. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес и многое другое.
https://ria.ru/20240507/bashkortostan-1944402724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вячеслав Гладков, Белгородская область
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря которой он арендовал помещение, купил мужское парикмахерское кресло, мойку, диван, профессиональные инструменты и рекламную продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заведение уже открылось, среди оказываемых в нем услуг – моделирование бороды, мужские и детские стрижки.
С начала 2024 года жители Белгородской области заключили 44 социальных контракта. Общий объем выделенных средств составил более девяти миллиона рублей.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова
. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес и многое другое.