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Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту - РИА Новости, 07.05.2024
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Твой бизнес
 
16:58 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sotskontrakt-1944469999.html
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту - РИА Новости, 07.05.2024
Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту
Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:58
2024-05-07T16:58
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря которой он арендовал помещение, купил мужское парикмахерское кресло, мойку, диван, профессиональные инструменты и рекламную продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Заведение уже открылось, среди оказываемых в нем услуг – моделирование бороды, мужские и детские стрижки. С начала 2024 года жители Белгородской области заключили 44 социальных контракта. Общий объем выделенных средств составил более девяти миллиона рублей. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес и многое другое.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вячеслав Гладков, Белгородская область

Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту

© Фото : пресс-служба администрации Ракитянского района Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов
 Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации Ракитянского района
Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря которой он арендовал помещение, купил мужское парикмахерское кресло, мойку, диван, профессиональные инструменты и рекламную продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заведение уже открылось, среди оказываемых в нем услуг – моделирование бороды, мужские и детские стрижки.
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Вчера, 13:54
С начала 2024 года жители Белгородской области заключили 44 социальных контракта. Общий объем выделенных средств составил более девяти миллиона рублей.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес и многое другое.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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