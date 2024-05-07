https://ria.ru/20240507/sotskontrakt-1944469999.html

Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту

Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту - РИА Новости, 07.05.2024

Житель Белгородской области открыл барбершоп благодаря соцконтракту

Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:58

2024-05-07T16:58

2024-05-07T16:58

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поддержка бизнеса

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предприниматель из Белгородской области Дмитрий Маринов получил в феврале 2024 года финансовую поддержку от государства на открытие барбершопа, благодаря которой он арендовал помещение, купил мужское парикмахерское кресло, мойку, диван, профессиональные инструменты и рекламную продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Заведение уже открылось, среди оказываемых в нем услуг – моделирование бороды, мужские и детские стрижки. С начала 2024 года жители Белгородской области заключили 44 социальных контракта. Общий объем выделенных средств составил более девяти миллиона рублей. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес и многое другое.

https://ria.ru/20240507/bashkortostan-1944402724.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область