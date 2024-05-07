https://ria.ru/20240507/soldat-1944277922.html

CМИ раскрыли, для чего задержанный американский солдат приехал в Россию

CМИ раскрыли, для чего задержанный американский солдат приехал в Россию - РИА Новости, 07.05.2024

CМИ раскрыли, для чего задержанный американский солдат приехал в Россию

Американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, приехал в Россию, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:41

2024-05-07T03:41

2024-05-07T03:41

россия

владивосток

южная корея

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, приехал в Россию, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США. "Гордон Блэк... закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения", - говорится в сообщении телеканала. Ранее официальный представитель Армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона. РФ уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

https://ria.ru/20240425/ekstraditsiya-1942257900.html

россия

владивосток

южная корея

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россия, владивосток, южная корея, в мире