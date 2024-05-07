Рейтинг@Mail.ru
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944269856.html
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов - РИА Новости, 07.05.2024
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов
Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает на первом этапе выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:17
2024-05-07T00:17
в мире
израиль
египет
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает на первом этапе выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом на лечение не менее 50 палестинских участников боевых действий, следует из текста поступившего в распоряжение РИА Новости документа. "Начиная с первого дня этого этапа согласованному количеству (не менее 50) раненых военнослужащих будет разрешено проехать через контрольно-пропускной пункт Рафах для получения медицинской помощи за границей", - отмечается в документе. Кроме того, в соглашении прописано увеличение количества желающих выехать из сектора, в том числе больных и раненых, в связи с увеличением пропускной способности КПП Рафах на границе с Египтом. "Контрольно-пропускной пункт Рафах расширится, ограничения для выезда будут сняты, а движение товаров и торговля будут осуществляться без ограничений", - разъясняется в документе. Ранее руководство движения ХАМАС объявило о согласии с пунктами предложенного посредниками из Египта и Катара соглашения о перемирии с Израилем в три этапа, каждый из которых будет длиться 42 дня. Оно заявило, что теперь ждет ответа Израиля.
https://ria.ru/20240506/peregovory-1944257042.html
https://ria.ru/20240206/soglashenie-1925804797.html
израиль
египет
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов

Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд на лечение из Газы 50 бойцов

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает на первом этапе выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом на лечение не менее 50 палестинских участников боевых действий, следует из текста поступившего в распоряжение РИА Новости документа.
«
"Начиная с первого дня этого этапа согласованному количеству (не менее 50) раненых военнослужащих будет разрешено проехать через контрольно-пропускной пункт Рафах для получения медицинской помощи за границей", - отмечается в документе.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Эрдоган провел переговоры с лидером ХАМАС
Вчера, 21:36
Кроме того, в соглашении прописано увеличение количества желающих выехать из сектора, в том числе больных и раненых, в связи с увеличением пропускной способности КПП Рафах на границе с Египтом.
"Контрольно-пропускной пункт Рафах расширится, ограничения для выезда будут сняты, а движение товаров и торговля будут осуществляться без ограничений", - разъясняется в документе.
Ранее руководство движения ХАМАС объявило о согласии с пунктами предложенного посредниками из Египта и Катара соглашения о перемирии с Израилем в три этапа, каждый из которых будет длиться 42 дня. Оно заявило, что теперь ждет ответа Израиля.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту ответа по соглашению с Израилем
6 февраля, 21:11
 
В миреИзраильЕгипетРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала