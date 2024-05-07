https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944269856.html

Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов

Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов - РИА Новости, 07.05.2024

Одобренное ХАМАС перемирие предусматривает выезд из Газы 50 бойцов

Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает на первом этапе выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:17

2024-05-07T00:17

2024-05-07T00:17

в мире

израиль

египет

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одобренное палестинским движением ХАМАС соглашение о перемирии с Израилем предусматривает на первом этапе выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом на лечение не менее 50 палестинских участников боевых действий, следует из текста поступившего в распоряжение РИА Новости документа. "Начиная с первого дня этого этапа согласованному количеству (не менее 50) раненых военнослужащих будет разрешено проехать через контрольно-пропускной пункт Рафах для получения медицинской помощи за границей", - отмечается в документе. Кроме того, в соглашении прописано увеличение количества желающих выехать из сектора, в том числе больных и раненых, в связи с увеличением пропускной способности КПП Рафах на границе с Египтом. "Контрольно-пропускной пункт Рафах расширится, ограничения для выезда будут сняты, а движение товаров и торговля будут осуществляться без ограничений", - разъясняется в документе. Ранее руководство движения ХАМАС объявило о согласии с пунктами предложенного посредниками из Египта и Катара соглашения о перемирии с Израилем в три этапа, каждый из которых будет длиться 42 дня. Оно заявило, что теперь ждет ответа Израиля.

https://ria.ru/20240506/peregovory-1944257042.html

https://ria.ru/20240206/soglashenie-1925804797.html

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году