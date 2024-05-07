https://ria.ru/20240507/sobyanin-1944428861.html
Собянин поблагодарил Путина за внимание к развитию столицы
Собянин поблагодарил Путина за внимание к развитию столицы - РИА Новости, 07.05.2024
Собянин поблагодарил Путина за внимание к развитию столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое глава государства уделяет развитию столицы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:11
2024-05-07T15:11
2024-05-07T15:11
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое глава государства уделяет развитию столицы. "Под руководством Путина страна прошла огромный путь, трудный, сложный путь возрождения независимости. И, конечно, Москва, как часть нашей страны, огромной сильной страны, идет вместе со всеми по этому пути. И огромные слова благодарности за то внимание, которое уделяет Путин развитию столицы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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политика, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Собянин поблагодарил Путина за внимание к развитию столицы
Собянин: Москва прошла огромный путь при Путине
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое глава государства уделяет развитию столицы.
"Под руководством Путина страна прошла огромный путь, трудный, сложный путь возрождения независимости. И, конечно, Москва, как часть нашей страны, огромной сильной страны, идет вместе со всеми по этому пути. И огромные слова благодарности за то внимание, которое уделяет Путин развитию столицы", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.