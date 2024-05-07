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Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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22:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/slutskiy-1944545340.html
Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы
Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы - РИА Новости, 07.05.2024
Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, заявил, что прокси-война Запада с РФ на Украине... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:55
2024-05-07T22:55
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, заявил, что прокси-война Запада с РФ на Украине используется властями ФРГ. "Полиция Берлина запретила на праздновании 8 и 9 мая демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость - прямые отголоски обыкновенного фашизма. Прокси-война Запада с Россией на Украине, повторю снова, цинично используется властями ФРГ на разных уровнях для принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом", - написал он в своем Telegram-канале. Он ответил, что угрозу видят даже в "георгиевской ленте". "В Берлине не первый раз пытаются заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии", - напомнил Слуцкий. По мнению депутата, война с памятниками и символами Победы – не только признак "моральной деградации и слабости, но и путь к реабилитации нацизма". "Западной Европе не стоит забывать уроки самой кровопролитной войны в истории человечества", - добавил он.
https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html
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в мире, германия, россия, украина, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Германия, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал запрет в Германии атрибутики Победы

Слуцкий: прокси-война Запада с Россией на Украине используется властями ФРГ

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, заявил, что прокси-война Запада с РФ на Украине используется властями ФРГ.
"Полиция Берлина запретила на праздновании 8 и 9 мая демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость - прямые отголоски обыкновенного фашизма. Прокси-война Запада с Россией на Украине, повторю снова, цинично используется властями ФРГ на разных уровнях для принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом", - написал он в своем Telegram-канале.
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Он ответил, что угрозу видят даже в "георгиевской ленте".
"В Берлине не первый раз пытаются заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии", - напомнил Слуцкий.
По мнению депутата, война с памятниками и символами Победы – не только признак "моральной деградации и слабости, но и путь к реабилитации нацизма".
"Западной Европе не стоит забывать уроки самой кровопролитной войны в истории человечества", - добавил он.
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