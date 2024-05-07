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В Уфе экс-министра транспорта подозревают во взятке в пять миллионов рублей
В Уфе экс-министра транспорта подозревают во взятке в пять миллионов рублей - РИА Новости, 07.05.2024
В Уфе экс-министра транспорта подозревают во взятке в пять миллионов рублей
Задержанного экс-министра транспорта Башкирии подозревают в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-грузоперевозчика, сообщил СК РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:51
2024-05-07T09:51
2024-05-07T10:00
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Задержанного экс-министра транспорта Башкирии подозревают в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-грузоперевозчика, сообщил СК РФ. Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. "СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" между АО "Башкиравтодор" и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции автодороги. "В мае 2023 года подозреваемый, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО "Башкиравтодор" договорам, а в случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму", - сообщает следком. Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в ведомстве. Отмечается, что преступный факт выявлен в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников УФСБ России по Башкирии. Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе экс-министра транспорта подозревают во взятке в пять миллионов рублей
СК: задержанный экс-министр получил взятку в пять миллионов рублей
УФА, 7 мая – РИА Новости. Задержанного экс-министра транспорта Башкирии подозревают в получении взятки в 5 миллионов рублей от компании-грузоперевозчика, сообщил СК РФ.
Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении.
"СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" между АО "Башкиравтодор" и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции автодороги.
"В мае 2023 года подозреваемый, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО "Башкиравтодор" договорам, а в случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму", - сообщает следком.
Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в ведомстве.
Отмечается, что преступный факт выявлен в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников УФСБ России по Башкирии.
Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.