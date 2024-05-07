https://ria.ru/20240507/siriya-1944543476.html

В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов

В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 07.05.2024

В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов

Двое сирийских военных получили ранения из-за обстрелов в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:35

2024-05-07T22:35

2024-05-07T22:35

в мире

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

юрий попов

f-15se

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения из-за обстрелов в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия туркестана"* (обе запрещены в России - ред.) в провинции Идлиб, в результате которых ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Попов. Он добавил, что в районе Эт-танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html

сирия

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза), юрий попов, f-15se