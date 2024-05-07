https://ria.ru/20240507/siriya-1944543476.html
В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов
В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 07.05.2024
В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов
Двое сирийских военных получили ранения из-за обстрелов в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:35
2024-05-07T22:35
2024-05-07T22:35
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
юрий попов
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения из-за обстрелов в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия туркестана"* (обе запрещены в России - ред.) в провинции Идлиб, в результате которых ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Попов. Он добавил, что в районе Эт-танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20240402/riski-1937351683.html
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза), юрий попов, f-15se
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза), Юрий Попов, F-15SE
В Идлибской зоне два сирийских военных пострадали из-за обстрелов
В Идлибской зоне деэскалации два сирийских военных пострадали из-за обстрелов