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Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - РИА Новости, 07.05.2024
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10:39 07.05.2024 (обновлено: 11:41 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html
Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - РИА Новости, 07.05.2024
Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву. Поэтому обещание канцлера - это сообщение из параллельной вселенной", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:39
2024-05-07T11:41
в мире
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владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали предупреждение канцлера Германии Олафа Шольца в Литве президенту России Владимиру Путину о том, что НАТО "будет защищать каждый сантиметр своей территории". "Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву. Поэтому обещание канцлера - это сообщение из параллельной вселенной", — написал один из комментаторов."Поразительно, что самые яркие высказывания произносят те политики, которые не служили в армии", — отметил другой."Мы уже достаточно наслушались этой болтовни, пришло время новых выборов", — поддержал третий. "Этот канцлер - олицетворение слабости", — поделился мнением еще один из пользователей."Как насчет того, чтобы начать с собственного укрепления?" — заключили читатели.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк"
https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html
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в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, россия, нато
В мире, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, НАТО

Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

© AFP 2024 / Gints IvuskansКанцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы
Канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AFP 2024 / Gints Ivuskans
Канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали предупреждение канцлера Германии Олафа Шольца в Литве президенту России Владимиру Путину о том, что НАТО "будет защищать каждый сантиметр своей территории".

"Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву. Поэтому обещание канцлера - это сообщение из параллельной вселенной", — написал один из комментаторов.
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"Поразительно, что самые яркие высказывания произносят те политики, которые не служили в армии", — отметил другой.

"Мы уже достаточно наслушались этой болтовни, пришло время новых выборов", — поддержал третий.

"Этот канцлер - олицетворение слабости", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Как насчет того, чтобы начать с собственного укрепления?" — заключили читатели.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк"
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