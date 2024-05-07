https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html

Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - РИА Новости, 07.05.2024

Слабость. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву. Поэтому обещание канцлера - это сообщение из параллельной вселенной", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:39

2024-05-07T10:39

2024-05-07T11:41

в мире

германия

владимир путин

олаф шольц

россия

нато

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали предупреждение канцлера Германии Олафа Шольца в Литве президенту России Владимиру Путину о том, что НАТО "будет защищать каждый сантиметр своей территории". "Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву. Поэтому обещание канцлера - это сообщение из параллельной вселенной", — написал один из комментаторов."Поразительно, что самые яркие высказывания произносят те политики, которые не служили в армии", — отметил другой."Мы уже достаточно наслушались этой болтовни, пришло время новых выборов", — поддержал третий. "Этот канцлер - олицетворение слабости", — поделился мнением еще один из пользователей."Как насчет того, чтобы начать с собственного укрепления?" — заключили читатели.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк"

https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

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в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, россия, нато