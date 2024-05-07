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В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2024
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23:16 07.05.2024 (обновлено: 23:17 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/shestvie-1944547918.html
В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2024
В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертный полк" состоится 9 мая в столице Сербии, а также городах Ниш и Крагуевац, заявили в представительстве Россотрудничества - Российском центре... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:16
2024-05-07T23:17
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иосип броз тито
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" состоится 9 мая в столице Сербии, а также городах Ниш и Крагуевац, заявили в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде. "По случаю 79-летия Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 9 мая в Белграде состоится шествие "Бессмертного полка". В этом году к акции присоединятся также города Крагуевац и Ниш", - сообщила пресс-служба "Русского дома". Уточняется, что в Белграде шествие начнется утром в четверг от памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре города и пройдет до мемориала Освободителям Белграда, где участники возложат цветы к монументу, Вечному огню и памятнику воинам-освободителям. В Нише акция пройдет от бывшего нацистского концлагеря "Црвени крст" до памятника Освободителям Ниша. В Крагуеваце колонна с площади народных героев прошествует до Джачкой площади, посвященной жертвам расстрелов фашистами школьников и других местных жителей в 1941 году, когда убиты около 3 тысяч мирных граждан обоих полов и всех возрастов. Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, распложены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html
https://ria.ru/20240501/shestvie-1943291557.html
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в мире, белград (город), сербия, югославия, иосип броз тито, день победы
В мире, Белград (город), Сербия, Югославия, Иосип Броз Тито, День Победы
В Белграде 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Белграде, Нише и Крагуеваце 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" состоится 9 мая в столице Сербии, а также городах Ниш и Крагуевац, заявили в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
"По случаю 79-летия Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 9 мая в Белграде состоится шествие "Бессмертного полка". В этом году к акции присоединятся также города Крагуевац и Ниш", - сообщила пресс-служба "Русского дома".
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
Уточняется, что в Белграде шествие начнется утром в четверг от памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре города и пройдет до мемориала Освободителям Белграда, где участники возложат цветы к монументу, Вечному огню и памятнику воинам-освободителям.
В Нише акция пройдет от бывшего нацистского концлагеря "Црвени крст" до памятника Освободителям Ниша. В Крагуеваце колонна с площади народных героев прошествует до Джачкой площади, посвященной жертвам расстрелов фашистами школьников и других местных жителей в 1941 году, когда убиты около 3 тысяч мирных граждан обоих полов и всех возрастов.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Бельгии предложили сделать день победы над фашизмом госпраздником
5 мая, 23:23
Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, распложены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка"
1 мая, 12:48
 
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