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Катера и паромы в Севастополе возобновили работу - РИА Новости, 07.05.2024
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07:51 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944287667.html
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу - РИА Новости, 07.05.2024
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:51
2024-05-07T07:51
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось утром во вторник на 35 минут.
https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944287385.html
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севастополь
Севастополь
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства.
Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Крымский мост утром перекрывали на 35 минут
07:48
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось утром во вторник на 35 минут.
Запуск баллистической ракеты ATACMS, которые имеются у ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
ВСУ готовят во вторник массированный удар по территории России, сообщил RT
07:00
 
Севастополь
 
 
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