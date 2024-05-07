https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944287667.html
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу - РИА Новости, 07.05.2024
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:51
2024-05-07T07:51
2024-05-07T07:51
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось утром во вторник на 35 минут.
https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944287385.html
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севастополь
Катера и паромы в Севастополе возобновили работу
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили