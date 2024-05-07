https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944287667.html

Катера и паромы в Севастополе возобновили работу

Катера и паромы в Севастополе возобновили работу - РИА Новости, 07.05.2024

Катера и паромы в Севастополе возобновили работу

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:51

2024-05-07T07:51

2024-05-07T07:51

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщается в Telegram–канале департамента транспорта правительства. Ранее власти сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе", - говорится в сообщении. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось утром во вторник на 35 минут.

https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944287385.html

https://ria.ru/20240507/udar-1944284920.html

севастополь

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севастополь