https://ria.ru/20240507/sevastopol-1944286616.html
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов - РИА Новости, 07.05.2024
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
Катера и паромы в Севастополе приостановили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T07:30
2024-05-07T07:30
2024-05-07T07:30
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили движение, сообщил департамент транспорта региона. "Морской пассажирский транспорт приостанавливает движение" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/krymskiy_most-1944285108.html
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севастополь
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов