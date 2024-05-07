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США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit

США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit - РИА Новости, 07.05.2024

США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit

США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил американский минфин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:59

2024-05-07T16:59

2024-05-07T16:59

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил американский минфин. "В санкционный список добавлены следующие: Хорошев Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Lockbitsupp, гражданство Россия, дата рождения 17 апреля 1993 года", - говорится в сообщении офиса минфина по контролю за иностранными активами. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.

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в мире, сша, великобритания, россия, государственный департамент сша