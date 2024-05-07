Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944470142.html
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit - РИА Новости, 07.05.2024
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил американский минфин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:59
2024-05-07T16:59
в мире
сша
великобритания
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил американский минфин. "В санкционный список добавлены следующие: Хорошев Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Lockbitsupp, гражданство Россия, дата рождения 17 апреля 1993 года", - говорится в сообщении офиса минфина по контролю за иностранными активами. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
https://ria.ru/20240313/prigovor-1932795357.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Россия, Государственный департамент США
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit

Минфин США ввел санкции против россиянина Хорошева, связав его с LockBit

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил американский минфин.
"В санкционный список добавлены следующие: Хорошев Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Lockbitsupp, гражданство Россия, дата рождения 17 апреля 1993 года", - говорится в сообщении офиса минфина по контролю за иностранными активами.
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
Торонто - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
СМИ: в Канаде выходцу из России вынесли приговор за кибервымогательство
13 марта, 18:12
 
В миреСШАВеликобританияРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала