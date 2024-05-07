https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944425805.html

ЕС хочет ввести ограничения против 11 судов, связанных с Россией, пишут СМИ

ЕС хочет ввести ограничения против 11 судов, связанных с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024

ЕС хочет ввести ограничения против 11 судов, связанных с Россией, пишут СМИ

Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые предположительно помогают России обходить санкции, передает... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:02

2024-05-07T15:02

2024-05-07T15:02

экономика

россия

камчатка

москва

владимир путин

евросоюз

новатэк

министерство финансов сша

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые предположительно помогают России обходить санкции, передает агентство Блумберг. "Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузового судна", - сообщает агентство. Предлагаемые меры включают запрет судам на вход в порты стран-членов ЕС и на использование европейских компаний для целого ряда услуг, что может усложнить материально-техническое обеспечение их эксплуатации. В частности, в соответствии с проектом документа, ожидается, что запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги". Блумберг полагает, что ограничения затруднят получение топлива для этих судов, однако они менее строгие, чем те, что применяет Минфин США. Накануне Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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экономика, россия, камчатка, москва, владимир путин, евросоюз, новатэк, министерство финансов сша, санкции в отношении россии