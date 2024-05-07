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Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/saldo-1944405610.html
Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо
Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.05.2024
Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо
Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, никто не собирается "падать в обморок" от угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:01
2024-05-07T14:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, никто не собирается "падать в обморок" от угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее RT сообщили о планах ВСУ нанести массированный удар по территории России, по данным источников RT, ожидается атака более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. "Мы всегда готовы. Потому что они, в принципе, постоянно угрожают территории России. А мы, так как "на передке" находимся, ракетные угрозы, ракетные обстрелы - они продолжаются. Может, это и будет, но наши ПВО большую часть отразят - это точно", - сказал Сальдо РИА Новости на вопрос, слышал ли он о возможных провокациях и готов ли к ним регион. "В обморок падать никто не собирается. Достойные ответы онИ будут получать", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо

Владимир Сальдо: Херсонская область готова отразить атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, никто не собирается "падать в обморок" от угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее RT сообщили о планах ВСУ нанести массированный удар по территории России, по данным источников RT, ожидается атака более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Мы всегда готовы. Потому что они, в принципе, постоянно угрожают территории России. А мы, так как "на передке" находимся, ракетные угрозы, ракетные обстрелы - они продолжаются. Может, это и будет, но наши ПВО большую часть отразят - это точно", - сказал Сальдо РИА Новости на вопрос, слышал ли он о возможных провокациях и готов ли к ним регион.
"В обморок падать никто не собирается. Достойные ответы онИ будут получать", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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