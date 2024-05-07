https://ria.ru/20240507/saldo-1944405610.html

Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо

Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.05.2024

Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, заявил Сальдо

Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, никто не собирается "падать в обморок" от угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:01

2024-05-07T14:01

2024-05-07T14:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70d2be6dfdcc422f2bc0368884e0ddcb.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Херсонская область готова отразить атаки ВСУ, никто не собирается "падать в обморок" от угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее RT сообщили о планах ВСУ нанести массированный удар по территории России, по данным источников RT, ожидается атака более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. "Мы всегда готовы. Потому что они, в принципе, постоянно угрожают территории России. А мы, так как "на передке" находимся, ракетные угрозы, ракетные обстрелы - они продолжаются. Может, это и будет, но наши ПВО большую часть отразят - это точно", - сказал Сальдо РИА Новости на вопрос, слышал ли он о возможных провокациях и готов ли к ним регион. "В обморок падать никто не собирается. Достойные ответы онИ будут получать", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность